Выбрали лучшее видео о столице

Прошел Всеукраинский конкурс на лучшее туристическое видео. Фото: pinterest.com

Выбрали победителя Всеукраинского конкурса на лучшее туристическое видео о Киеве.

Победительницей стала Екатерина Иванова. Она получит приз - туристическую путевку в Чернобыль с открытой датой, сообщает Big Kyiv.

В конкурсе приняли участие около 50 человек. Жюри оценивало работы за креативность, оригинальность, качество контента, актуальность и раскрытие темы туризма в столице.

Екатерина получила 144 балла из 180 возможных.

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Украинцы в этом году планируют потратить меньшую сумму на новогодний стол, чем 2 предыдущих года. На праздничные угощения они потратят около 1,5 тыс. грн.