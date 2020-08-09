Выборы в Беларуси: на участке в Пекине избирателям выдают молоко и березовый сок

В Китае создали избирательный участок на выборах Президента РБ. Фото: Reuters

В Пекине на избирательном участке белорусам после голосования на президентских выборах выдают белорусское молоко и березовый сок.

Об этом рассказал председатель участковой избирательной комиссии в Китае Роман Сокол, передает Белтелерадиокомпания.

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"На территории посольства Беларуси в Китае у нас создан избирательный участок на выборах Президента РБ. С учетом разницы во времени в 5:00 наша участок открывается первой. Сегодня мы ожидаем избирателей не только из Пекина, но и из Шанхая, Цидзиня и других городов. Конечно , пандемия коронавируса вносит свои коррективы в организацию голосования. На входе меряем температуру, выдаем маски, антисептики. А после голосования каждому избирателю дарим родной белорусское молоко и березовый сок ", - рассказал председатель.

В основной день голосования на выборах президента Беларуси на столичных дорогах замечены колонны техники: автозаки, водометы, автобусы и бусы. Видео и фото транспорта присылают читатели, фиксируют журналисты.