Вятрович спрогнозировал судьбу России в войне с Украиной

Особое внимание следует уделять работе с армией и ее окончательному освобождению от советских традиций. Фото: gdb.rferl.org

В войне против Украины президент России Владимир Путин обречен на проигрыш.

Армии его оккупантов сейчас противостоит новое поколение, которое оторвано от мифов о едином народе СССР - рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью "Цензор.НЕТ".

"Мне кажется, что Путин проиграет войну с Украиной в частности из-за того, что он слишком опоздал и у нас выросло целое поколение, которое иначе видит историю. Это поколение училось по украинским учебникам истории, в которых Украина является независимым государством, и это не дискутируется ", - уверен он.

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Вятрович подчеркнул, для того, чтобы не допустить отката назад, Украина должна создать возможности для старшего поколения, которое изучало историю в советские времена. Особое внимание следует уделять работе с армией и ее окончательному освобождению от советских традиций.

"Неотъемлемым элементом является украинизация армии. Российскую армию в этой войне может победить только украинец, а не постсоветская армия", - акцентировал внимание директор УИНП.

Оккупанты перебрасывают в Крым дополнительные войска и вооружение последние 1,5 года. Журналисты издания Defense One получили спутниковые снимки, сделанные в период с января 2018-го по апрель 2019 года. На них видно батареи С-400.