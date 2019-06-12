Оккупанты перебрасывают в Крым солдат и технику

 
Ексклюзивы
1/5
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 6093
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 657
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2025
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 612
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2529
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4986
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 441
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1980
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4663
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43725
Фото
Все фото
8
4
9
9
8
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь &quot;ушел под воду&quot;
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
В &quot;черный список&quot; Украины добавили всю команду корабля
В "черный список" Украины добавили всю команду корабля
Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
Видео
Все видео
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 720
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2907
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5103
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1440
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
среда, 12 июня 2019 19:37

Оккупанты перебрасывают в Крым солдат и технику

1 Комментировать
Оккупанты перебрасывают в Крым солдат и технику
В Крыму базируется большое количество военных. Фото: prostir.ua

Оккупанты перебрасывают в Крым дополнительные войска и вооружение последние 1,5 года.

Журналисты издания Defense One получили спутниковые снимки, сделанные в период с января 2018-го по апрель 2019 года. На них видно батареи С-400.

Зафиксировали истребители, размещенные в 4 разных местах. Сейчас на полуострове базируется 81 российский военный самолет.

В Крыму находятся 30 тыс. российских военных. По данным разведки, Кремль планирует направить туда еще 13 тыс. солдат в ближайшие 4 года.

Черноморский флот России получил 10 кораблей, способных запускать крылатые ракеты "Калибр" большой дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США возмущены наглостью России и требуют выполнить решение Трибунала

"Это позволяет наносить удары по целям за пределами Черного моря, в том числе по странам Южной Европы и по Сирии, даже не покидая Севастополя", - говорится в сообщении.

Наращивание сил в Крыму дает Москве больший контроль над Черным морем. Дополнительные российские боевые самолеты и корабли теперь размещены в меньшей удаленности от Ближнего Востока.

Россия считает территорию Крыма своим наследством от Российской империи и Советского Союза. Поэтому, по мнению россиян, постоянная палата третейского суда в Гааге не имеет компетенции рассматривать дело по иску о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты перебрасывают в Крым солдат и технику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Мухаммед Али завершил бой с украинцем вничью

Полиция разогнала в Праге конгресс с участием украинцев

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 81642
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 1 Просмотров: 67340
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
12
 1 Просмотров: 43239
Боевик обратился к украинцам с просьбой о помощи
Боевик обратился к украинцам с просьбой о помощи Просмотров: 29080
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому 6 Просмотров: 27506
Крым
Украинские пляжи получили международную награду
Украинские пляжи получили международную награду Просмотров: 378
Россия хочет выторговать место в ПАСЕ за визит комиссара в аннексированный Крым
Россия хочет выторговать место в ПАСЕ за визит комиссара в аннексированный Крым Просмотров: 585
Евросуд принял решение относительно политзаключенного Бекирова
Евросуд принял решение относительно политзаключенного Бекирова Просмотров: 126
В Украине продолжается расследование по делу госизмены председателя Апелляционного суда
В Украине продолжается расследование по делу госизмены председателя Апелляционного суда Просмотров: 315
В Гааге раскрыли, как Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву
В Гааге раскрыли, как Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву Просмотров: 765
Больше всего комментируют
38
Партии показали первые десятки своих списков
38
Тимошенко показала пополнение в семье
28
Нардеп от "Батькивщины" возглавил Службу внешней разведки
26
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
25
Ярош вступился за Зеленского
Голосов: 209
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua