Оккупанты перебрасывают в Крым солдат и технику

В Крыму базируется большое количество военных. Фото: prostir.ua

Оккупанты перебрасывают в Крым дополнительные войска и вооружение последние 1,5 года.

Журналисты издания Defense One получили спутниковые снимки, сделанные в период с января 2018-го по апрель 2019 года. На них видно батареи С-400.

Зафиксировали истребители, размещенные в 4 разных местах. Сейчас на полуострове базируется 81 российский военный самолет.

В Крыму находятся 30 тыс. российских военных. По данным разведки, Кремль планирует направить туда еще 13 тыс. солдат в ближайшие 4 года.

Черноморский флот России получил 10 кораблей, способных запускать крылатые ракеты "Калибр" большой дальности.

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"Это позволяет наносить удары по целям за пределами Черного моря, в том числе по странам Южной Европы и по Сирии, даже не покидая Севастополя", - говорится в сообщении.

Наращивание сил в Крыму дает Москве больший контроль над Черным морем. Дополнительные российские боевые самолеты и корабли теперь размещены в меньшей удаленности от Ближнего Востока.

Россия считает территорию Крыма своим наследством от Российской империи и Советского Союза. Поэтому, по мнению россиян, постоянная палата третейского суда в Гааге не имеет компетенции рассматривать дело по иску о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.