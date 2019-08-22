Вятрович посоветовал украинцам готовиться к войне

Россия должна знать, что в случае нападения столкнется с сопротивлением. Фото: УНИАН

Украина должна готовиться к восстановлению боевых действий.

"Это не исключает дальнейшего дипломатического давления на Россию, но надо быть готовыми, как всегда, к войне. Тем более, имея под боком такое государство, как РФ. Здесь римский тезис si vis pacem, para bellum - то есть хочешь мира, готовься к войне - должен быть, наверное, ключевым для любого президента Украины", - сказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью "Апостроф".

Он считает, что то же самое касается и оккупированного Крыма.

Вятрович добавил, что в фронтовой войне один на один Украине будет трудно противостоять России. Страны имеют не сопоставимые ресурсы.

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"Именно поэтому Украина должна прилагать все усилия, чтобы удерживать дипломатический фронт поддержки в мире. Но с другой стороны, надо понимать, что и Россия никогда не сможет рассчитывать на победу над Украиной. Она должна понимать, что в случае широкомасштабного вторжения в Украину и оккупации ее территорий, столкнется с массовым, совершенно непреодолимым для нее сопротивлением со стороны украинцев", - добавил глава УИНП.

Сегодняшние 40-летние потеряли шанс увидеть действительно суверенную и успешную Украину. Возможно, удастся 10-летним. Это зависит от того, как будут голосовать их родители. Строим государство для детей и внуков, а не для себя. Голосуя за популистов, тормозим этот процесс.