Вятрович ответил на обвинения ГБР

Вятрович предоставил всю необходимую информацию. Фото: УИНП

Нардеп от ЕС Владимир Вятрович ответил на заявление ГБР о том, что он не ответил на финансовые вопросы.

"Во время допроса сегодня следователь Амелин получил всю запрашиваемую им информацию и завершил допрос даже быстрее, чем за два предусмотренные часа.

Через несколько часов после какой-то "и.о. руководителя управления организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николай Арманов", который не присутствовал на допросе, решил пофантазировать и заявил, что "на поставленные вопросы финансового характера экс-глава Института национальной памяти сообщил, что ничего не помнит", - написал Вятрович в Facebook.

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"Но "архивы хранят все" даже свежие материалы - такие как протокол нынешнего допроса, содержащий информацию, далекую от заявлений и.о., который вводит в заблуждение общество. Пользуясь случаем повторю здесь для "тщательного" следствия: электронные архивы тоже сохраняют все - финансовые вопросы по организации международного форума памяти Голодомора были и являются публичными, в частности торги проходили через prozorro", - заявил депутат.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего главу Института национальной памяти, народного депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Вятровича. Учреждение расследует дело о проведении международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора. Ее инициировал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Вятровича вызывают в качестве свидетеля. Подозревают в "злоупотреблении служебным положением". "ГБР квалифицирует организацию международного форума "Украина помнит, мир признает" к 85-й годовщине Голодомора в 2018 году как "злоупотребление служебным положением", угрожая мне 5-8 годами тюрьмы. Это абсурдное дело - составная давления против людей, которые системно отстаивают национальные интересы Украины и противодействуют "русскому миру". "Своеобразная реакция на 15 лет моей работы по открытию правды о геноциде украинцев, рассекречивание архивов КГБ, национальное и мировое признание преступного характера Голодомора", - написал Владимир Вятрович в Facebook.