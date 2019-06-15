"Вы - свидетельство того, что Украина сможет все". Зеленский поздравил молодых футболистов

Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на чемпионате мира. Фото: 112

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой в финальном матче чемпионата мира по футболу.

"Объединившись, сделать невозможно. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина - даже больше!", - написал Зеленский в Twitter.

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Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея. U-20 збірна України з футболу – ви неймовірні! Ви – переможці, ви – наша надія, ви – свідчення того, що Україна зможе все. А молода Україна – навіть більше! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 15 червня 2019 р.

Напомним, 15 июня в польском Лодзе прошел финал молодежного чемпионата мира Украина - Южная Корея. Украинцы со счетом 3:1 обыграли своих соперников.