Ввиду ограниченного доступа к вакцине может вырасти уровень коррупции - эксперт

Экс-глава Центра общественного здоровья считает, что дефицит вакцины от коронавируса может спровоцировать рост уровня коррупции. Фото: facebook.com/Владимир Курпита

Ситуацию с распространением коронавируса пока трудно спрогнозировать, поскольку ежедневно появляется информация о новых штаммах. В течении зимы может быть еще 1-2 подъемы заболеваемости. Дефицит вакцины от коронавируса может спровоцировать рост уровня коррупции.

Об этом говорит Владимир Курпита, экс-глава Центра общественного здоровья.

"Страны, в которых будет доступ к вакцинации, наверное, будут иметь какие-то преимущества. В частности, в путешествиях, контактах. Для нас и для внешнего рынка вакцинация будет ограниченной. Поэтому вижу проблему, связанную с высоким уровнем коррупции. Ее провоцирует любой дефицит. Хотел бы видеть план министерства, или там учтены антикоррупционные риски. Поскольку не понятно, как это будет регулироваться. Если для нас вакцинация будет ограничена, то так же будет и для внешнего рынка. А любой дефицит провоцирует коррупционные действия", - добавил Владимир Курпита.

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ВОЗ прогнозирует, что из-за низкого уровня доступа к вакцине карантинные мероприятия могут затянуться на 2021-2022 годы.

"В январе прошлого года были ужасные картинки из Китая, тысяча смертей в Италии. Всемирная организации здравоохранения призвала к ограничениям. Должны были их применить, чтобы избежать катастрофы. Теперь слышим о новых штаммах. Неизвестно, агрессивные. К концу года нет новой модерновой системы реагирования на инфекционные угрозы, которые нам обещали. Не принят закон об общественном здоровье, центров биобезопасности нету. Если возникнет следующий кризис, снова будет хаос. В бюджете следующего года государственная программа общественного здоровья и борьба с эпидемиями сократилась по сравнению с 2020 годом. На фоне пандемии, это странно звучит. Правительство не сконцентрировало деньги в одной программе, а разделило их на закупку вакцин и другие нужды. Это говорит, что уроков мы не сильно изучили", - рассказал Курпита.

Украина закупила вакцину от коронавируса на сумму 964 млн грн. На экспресс-тесты потратили 989 млн грн.