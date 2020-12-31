Ввиду ограниченного доступа к вакцине может вырасти уровень коррупции - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 162
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 126
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 774
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1143
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 738
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1971
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1044
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1251
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 432
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
Фото
Все фото
7
8
7
17
5
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
&quot;Трижды возвращалась в роддом&quot; - украинка о рождении ребенка в Финляндии
"Трижды возвращалась в роддом" - украинка о рождении ребенка в Финляндии
&quot;Сказочные дома и тысячи ламп&quot; -украинка показала, как выглядит новогодняя Япония
"Сказочные дома и тысячи ламп" -украинка показала, как выглядит новогодняя Япония
&quot;За $200 попробовала мороженое из орехов из задницы слона&quot;. Ведущая тревела съела необычный десерт
"За $200 попробовала мороженое из орехов из задницы слона". Ведущая тревела съела необычный десерт
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Интервью
1/5
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 639
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 126
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 774
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1971
"Зеленский ходит по кругу Порошенко" - какой была внешняя политика Украины в 2020
"Зеленский ходит по кругу Порошенко" - какой была внешняя политика Украины в 2020
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 396
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
четверг, 31 декабря 2020 13:11

Ввиду ограниченного доступа к вакцине может вырасти уровень коррупции - эксперт

  Комментировать
Ввиду ограниченного доступа к вакцине может вырасти уровень коррупции - эксперт
Экс-глава Центра общественного здоровья считает, что дефицит вакцины от коронавируса может спровоцировать рост уровня коррупции. Фото: facebook.com/Владимир Курпита

Ситуацию с распространением коронавируса пока трудно спрогнозировать, поскольку ежедневно появляется информация о новых штаммах. В течении зимы может быть еще 1-2 подъемы заболеваемости. Дефицит вакцины от коронавируса может спровоцировать рост уровня коррупции.

Об этом говорит Владимир Курпита, экс-глава Центра общественного здоровья.

"Страны, в которых будет доступ к вакцинации, наверное, будут иметь какие-то преимущества. В частности, в путешествиях, контактах. Для нас и для внешнего рынка вакцинация будет ограниченной. Поэтому вижу проблему, связанную с высоким уровнем коррупции. Ее провоцирует любой дефицит. Хотел бы видеть план министерства, или там учтены антикоррупционные риски. Поскольку не понятно, как это будет регулироваться. Если для нас вакцинация будет ограничена, то так же будет и для внешнего рынка. А любой дефицит провоцирует коррупционные действия", - добавил Владимир Курпита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит 1,8 млн доз китайской вакцины против Covid-19

ВОЗ прогнозирует, что из-за низкого уровня доступа к вакцине карантинные мероприятия могут затянуться на 2021-2022 годы.

"В январе прошлого года были ужасные картинки из Китая, тысяча смертей в Италии. Всемирная организации здравоохранения призвала к ограничениям. Должны были их применить, чтобы избежать катастрофы. Теперь слышим о новых штаммах. Неизвестно, агрессивные. К концу года нет новой модерновой системы реагирования на инфекционные угрозы, которые нам обещали. Не принят закон об общественном здоровье, центров биобезопасности нету. Если возникнет следующий кризис, снова будет хаос. В бюджете следующего года государственная программа общественного здоровья и борьба с эпидемиями сократилась по сравнению с 2020 годом. На фоне пандемии, это странно звучит. Правительство не сконцентрировало деньги в одной программе, а разделило их на закупку вакцин и другие нужды. Это говорит, что уроков мы не сильно изучили", - рассказал Курпита.

Украина закупила вакцину от коронавируса на сумму 964 млн грн. На экспресс-тесты потратили 989 млн грн.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ввиду ограниченного доступа к вакцине может вырасти уровень коррупции - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Президент Ельцин объявляет о своей отставке в новогоднюю ночь / Youtube

Группа офицеров заявила о готовности вывести войска против власти

Необычный налог заставил людей перестраивать жилье

Остатки уникального храма обнаружили в болоте

Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей

Изобретатель впервые осветил улицу лампами накаливания

Самое читаемое
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 34524
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 16587
&quot;К своим бабе или деду сходите в трусах&quot;. Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
7
 2 Просмотров: 11890
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 10782
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 10270
Общество
Украина закупила вакцину от коронавируса. Стало известно сколько потратили
Украина закупила вакцину от коронавируса. Стало известно сколько потратили Просмотров: 117
"Доченька "чернеет" по десять раз в день, реанимирую ее прибором" - мать умоляет о помощи
"Доченька "чернеет" по десять раз в день, реанимирую ее прибором" - мать умоляет о помощи
"Каждую неделю по несколько раз вливают донорскую кровь" - Никите Ксендзюк нужна пересадка костного мозга
"Каждую неделю по несколько раз вливают донорскую кровь" - Никите Ксендзюк нужна пересадка костного мозга
 Просмотров: 9
Последний день года принесет весеннее тепло
Последний день года принесет весеннее тепло Просмотров: 99
Топ-3 направления, которые будет развивать Украина с новой администрацией Байдена
Топ-3 направления, которые будет развивать Украина с новой администрацией Байдена Просмотров: 207
Больше всего комментируют
17
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
7
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
Голосов: 54643
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть