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Вторжения в Украину не будет ни 16, ни 17 февраля - Данилов

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Вторжения в Украину не будет ни 16, ни 17 февраля - Данилов
Секретарь СНБО сказал, что Украина контролирует ситуацию. Фото: Reuters

Российского вторжения в Украину не будет ни 16, ни 17 февраля.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после совещания с депутатами, лидерами фракций и комитетов ВР.

"Мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Мы не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может произойти или 16, или 17 числа. Мы этого не видим. Есть ли угрозы со стороны Российской Федерации? Вы знаете нашу позицию, они постоянно есть, пока Россия посягает на нашу территорию. Но наша армия готова к любым вызовам", - сказал он.

Данилов говорит, что есть проблема, когда ситуацию начинают раздувать на ровном месте. Тогда возникает паника, создающая опасность.

"По всем данным нашей разведки и стран-партнеров, для России дистабилизация ситуации внутри Украины – задача номер один. Без внутренней дестабилизации сделать какие-то неприятности для нашей страны для них невозможно", - сказал Данилов.

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Информацию о перекрытии воздушного пространства и закрытии портов он назвал чепухой.

Ряд Западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам сообщил и президент США Джо Байден.

По его данным, такое решение принял российский президент Владимир Путин, а атака якобы стартует с воздушных ударов. А информационное агентство Bloomberg назвало датой вторжения 15 февраля - на основании слов анонимных источников из Белого дома.

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