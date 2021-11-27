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суббота, 27 ноября 2021 17:44

Вторую очередь Музея Голодомора построят к 90-й годовщине трагедии
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Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов. В городах проходят памятные мероприятия
Фото: t.me/Denys_Smyhal
Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов. В городах проходят памятные мероприятия
Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов. В городах проходят памятные мероприятия
Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов. В городах проходят памятные мероприятия
Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов. В городах проходят памятные мероприятия

Вторую очередь Музею Голодомора должны построить к 90-й годовщине этой страшной трагедии, которая исполнится в следующем году.

Реконструкция первой очереди фактически завершена, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении относительно годовщины Голодомора в субботу, 27 ноября.

"В следующем году исполняется 90 лет этой страшной трагедии. И к этой дате мы должны построить вторую очередь музея. Об этом и о ряде других мероприятий я подписал сегодня соответствующий указ", - сказал он.

Добавил, что это вопрос не только долга, уважения, чести. Это вопрос нашего существования.

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"Потому что только исчезнет память о миллионах умерших и нерожденных украинцах, исчезнем мы сами. Как нация, как общество, как государство, как люди", - подчеркнул президент.

По его словам, "в этот день мы преисполнены эмоций и опустошены одновременно".

"Мы зажигаем свечу и чувствуем мороз по коже. В этот день мы плачем так тихо, что становится слышно наше молчание. В этот день мы чествуем миллионы наших погибших предков и молимся за души умерших украинцев", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921-м, 1922-м и 1923-м, в 1946-м и 1947-м. И в самые страшные, устроенные тоталитарным сталинским режимом, 1932 -й и 1933 годы – годы Голодомора-геноцида".

Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов. В городах проходят памятные мероприятия, а в 16:00 граждане присоединились к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу".

Во время Голодомора 1932-1933 годов погибли более 7 млн украинцев на территории УССР и 3 миллиона за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. Среди жертв было около 1,5 млн детей в возрасте до 10 лет, по данным Украинского института национальной памяти.

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27
ноября

Советская власть уничтожала украинцев за неповиновение – сегодня вспоминаем жертв Голодомора

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