Вторую дозу Covid-вакцины можно получить с опозданием - МОЗ

Полностью вакцинированных украинцев уже около 7,1 млн. Фото: pixabay.com

Украинцы могут получить вторую дозу вакцины от коронавируса, если не успели сделать ее вовремя.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по ситуации с распространением Covid-19 в Украине 27 октября.

"Если превышен срок проведения второй вакцинации, необходимо срочно обратиться в центр вакцинации, чтобы получить полный курс прививок и гарантированную защиту от Covid-19-19. Это будет завершением курса вакцинации. Не нужно делать повторный курс", - отметил министр.

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За прошедшие сутки в Украине установили новый рекорд по вакцинации от коронавируса. 291 293 человека сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.