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суббота, 23 января 2021 12:20

Второкласснице Анне Розовой на обследование сложных диагнозов нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Юлией Розовой
  Второклассница Анна Розова из города Красноград на Харьковщине имеет сложные диагнозы и требует обследования у невропатолога в Киеве.
Второклассница Анна Розова из города Красноград на Харьковщине имеет сложные диагнозы и требует обследования у невропатолога в Киеве.

7-летняя Анна Розова из города Красноград на Харьковщине имеет нарушения промежуточного обмена, митохондриальную дисфункцию, дефицит ферментов фалатного цикла. Врожденные пороки развития головного мозга, частичную атрофию дисков зрительных нервов и прирожденный горизонтальный нистагм. На обследование нужна помощь.

"В двухмесячном возрасте в Ани начали "бегать" глаза. Врачи сказали, что слабый мышечный тонус и назначили массаж с лечебной физкультурой. Но это не помогло. Ребенок не ползал и не ходил. Врачи говорят, что причиной является нарушение обмена веществ. С тех пор Анечку возжу в реабилитационные центры. Ей сделали операцию "миотомия мышц" для укрепления спины. Доченька более уверенно сидит, имеется значительный умственное развитие. В октябре мы прошли реабилитацию в Борисполе. И врач сказал, что теперь наши поездки уже не дают желаемых результатов. Поэтому в феврале должны пройти максимальное обследоваться у невропатолога в Киеве. Иначе дочь не сможет продолжать развиваться. Я ребенка воспитываю сама, с мужем развелась. Обращаюсь за помощью к людям. Буду благодарна за каждую гривну", - рассказала Gazeta.ua мать Юлия Розова.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка - 4149 4991 2501 1815 (Розова Юлия Леонидовна).

Автор: Любовь Карнарук
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