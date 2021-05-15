Второй год пандемии может стать более смертоносным - ВОЗ

Пандемия может углубиться - ВОЗ. Фото: Reuters

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более смертоносным, чем первый.

"Covid-19 уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый", — на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Для победы над коронавирусом мировое сообщество должно применять комбинацию мер, одна из которых — это вакцинация. Он назвал механизм COVAX, через который страны могут делиться препаратами, самым быстрым путем к обеспечению равноправной вакцинации.

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Физическая активность или занятия спортом снижают вероятность заболеть Covid -19 в тяжелой форме. Даже 20 мин упражнений помогут избежать неблагоприятных последствий болезни.