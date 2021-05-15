Второй год пандемии может стать более смертоносным - ВОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 504
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 405
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 405
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 522
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 486
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 549
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1107
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 783
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 153
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 630
Фото
Все фото
8
14
11
4
10
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела &quot;телеканала Медведчука&quot;
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела "телеканала Медведчука"
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
Видео
Все видео
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Украина разрабатывает собственный ударно-разведывательный беспилотник
Украина разрабатывает собственный ударно-разведывательный беспилотник
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 513
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 495
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 324
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 486
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 468
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 198
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
суббота, 15 мая 2021 00:32

Второй год пандемии может стать более смертоносным - ВОЗ

  Комментировать
Второй год пандемии может стать более смертоносным - ВОЗ
Пандемия может углубиться - ВОЗ. Фото: Reuters

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более смертоносным, чем первый.

"Covid-19 уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый", — на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Для победы над коронавирусом мировое сообщество должно применять комбинацию мер, одна из которых — это вакцинация. Он назвал механизм COVAX, через который страны могут делиться препаратами, самым быстрым путем к обеспечению равноправной вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше больных и меньше смертей: свежая Covid-статистика по Украине

Физическая активность или занятия спортом снижают вероятность заболеть Covid -19 в тяжелой форме. Даже 20 мин упражнений помогут избежать неблагоприятных последствий болезни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Второй год пандемии может стать более смертоносным - ВОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 9126
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8406
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 7947
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 6318
Съемочная группа телеканала разбилась насмерть
Съемочная группа телеканала разбилась насмерть
7
 Просмотров: 3906
Общество
СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности
СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности Просмотров: 45
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
8
 Просмотров: 639
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
В бригаде Холодный Яр прошли соревнования по кросфиту
14
 Просмотров: 423
Крупный столичный фестиваль перенесли на год
Крупный столичный фестиваль перенесли на год Просмотров: 72
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
11
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
9
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
6
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 56217
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть