Второй день осени принесет теплую погоду

Дожди возможны только в Волынской и Ровенской областях, а также в районе Карпат. Фото: pixabay

Погода в Украине 2 сентября будут жаркой и преимущественно сухой.

В большинстве областей ожидается +30 ... 35 ° C, сообщили синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

В западных областях она прогнозирует до +22 ... 28 ° C.

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Дожди возможны только в Волынской и Ровенской областях, а также в районе Карпат.

В Киеве 2 сентября будет сухо, солнечно и жарко. Ослабление жары в столице ожидается с пятницы.

В первый день осени на большей части территорий Украины будет держаться летняя погода. Однако в некоторых регионах будет дождливо. Осадки ожидаются практически во всех западных областях страны. Температура воздуха на западе составит + 23...26°C. Ветер северо-западный, местами порывы до 10 м/с.