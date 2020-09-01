1 сентября синоптики прогнозируют дожди с жарой

Температура воздуха на западе составит + 23...26°C. Ветер северо-западный, местами порывы до 10 м/с. Фото: pixabay.com

В первый день осени на большей части территорий Украины будет держаться летняя погода. Однако в некоторых регионах будет дождливо.

Осадки ожидаются практически во всех западных областях страны, об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха на западе составит + 23...26°C. Ветер северо-западный, местами порывы до 10 м/с.

В Кропивницкому, Виннице, Черкассах, Днепре и Полтаве столбики термометров покажут +34°C. Без осадков.

На остальных территориях также обещают солнечную погоду. Температура воздуха поднимется до +29...32°C. Жарче всего будет в Херсоне, Николаеве, Запорожье, Донецке, Луганске и Харькове. Там воздух прогреется до +35°C.

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Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры в большинстве регионов и ослабление грозовой деятельности. Месячная температура воздуха в этом году составит +12...19°C, в горных районах + 8...13°C, что на 1-2°C выше средних многолетних значений.