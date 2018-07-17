Второй день горит мусорник возле райцентра

Вблизи райцентра Лубны Полтавской области 2 дня горит местная свалка. Загорелось 1,8 га территории.
Глубина прогаров достигает 1 м, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Полтавской области.
"Горит восемь очагов. Ликвидация пожара происходит совместными силами спасателей и местным коммунальным предприятием. Задействовали восемь единиц техники. Забор воды осуществляется из водоема очистных сооружений, в 200 метров от полигона ", - говорится в сообщении чрезвычайников.
По состоянию на вечер 16 июля потушили 0,3 га территории. Тушение продолжается. Причины пожара устанавливают.
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35 млн евро дадут на рекультивацию свалки возле села Большие Грибовичи во Львовской области. Первый этап строительства начнется в этом году.
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