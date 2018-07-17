Второй день горит мусорник возле райцентра

Пожар на свалке ликвидируют спасатели. ФОТО: ГСЧС в Полтавской области

Вблизи райцентра Лубны Полтавской области 2 дня горит местная свалка. Загорелось 1,8 га территории.

Глубина прогаров достигает 1 м, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Полтавской области.

"Горит восемь очагов. Ликвидация пожара происходит совместными силами спасателей и местным коммунальным предприятием. Задействовали восемь единиц техники. Забор воды осуществляется из водоема очистных сооружений, в 200 метров от полигона ", - говорится в сообщении чрезвычайников.

По состоянию на вечер 16 июля потушили 0,3 га территории. Тушение продолжается. Причины пожара устанавливают.

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35 млн евро дадут на рекультивацию свалки возле села Большие Грибовичи во Львовской области. Первый этап строительства начнется в этом году.