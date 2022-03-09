ВСУ выгнали оккупантов из города Дергачи Харьковской области

Украинские военные потерь не понесли, сообщил глава Харьковской ОВА. Фото: mykharkov.info

Вооруженные Силы Украины освободили от оккупационных захватчиков город Дергачи Харьковской области. ВСУ полностью контролируют территорию и выгнали оккупантов, сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской областной военной администрации.

"Там уже долгое время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага - 2 танка и 2 бронированных автомобиля", - написал Синегубов.

Украинские военные потери не понесли, сообщил глава Харьковской ОВА.

"Мы на своей земле и будем защищать каждый сантиметр! Слава Вооруженным Силам Украины!", - написал Синегубов.

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Российские войска показали на видео, как обстреливают мирный Харьков из 120-миллиметровых минометов. Ответный ролик появился во вторник, 8 марта, в соцсетях. В кадре зафиксировано, как оккупанты развертывают минометные расчеты.