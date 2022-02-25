ВСУ уничтожила еще одну колонну вражеской техники - оперативные данные

Украинские военные уничтожили еще одну колонну вражеской техники и танки оккупантов.

Об этом сообщили в оперативной сводке командования Сухопутных войск Украины в Facebook.

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"Подразделения командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на Менском направлении на Черниговщине. Потери живой силы уточняются. Также подразделение уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники. Чернигов держит оборону и уничтожает врага! Верьте в ВСУ и поддерживайте!" - говорится в сообщении.

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На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Вражеская техника была вынуждена отступить в направлении Седнева и из Городни в Семеновку, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.