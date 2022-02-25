ВСУ уничтожила еще одну колонну вражеской техники - оперативные данные

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 729
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3483
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2961
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
4 Просмотров: 7101
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 10764
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6183
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 918
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2088
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4753
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 837
Фото
Все фото
7
1
1
1
1
Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли поддержала Украину
Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли поддержала Украину
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
&quot;Пока не поздно&quot; - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
"Пока не поздно" - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
Хакеры объявили войну властям России
Хакеры объявили войну властям России
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
Видео
Все видео
Под Одессой значительная активность вертолетов РФ: задержали диверсанта
Под Одессой значительная активность вертолетов РФ: задержали диверсанта
"Никто з вас не вернется живим" - украинский защитник с передовой обратился к врагу
"Никто з вас не вернется живим" - украинский защитник с передовой обратился к врагу
Президент озвучил количество погибших защитников Украины. И назвал себя целью номер один
Президент озвучил количество погибших защитников Украины. И назвал себя целью номер один
"Противник терпит большие потери" - украинские воины записали бодрящее видео с передовой
"Противник терпит большие потери" - украинские воины записали бодрящее видео с передовой
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 11664
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 5067
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 3294
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 774
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2601
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 360
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
пятница, 25 февраля 2022 12:30

Спецтема: Напад Росії на Україну

ВСУ уничтожила еще одну колонну вражеской техники - оперативные данные

  Комментировать
ВСУ уничтожила еще одну колонну вражеской техники - оперативные данные

Украинские военные уничтожили еще одну колонну вражеской техники и танки оккупантов.

Об этом сообщили в оперативной сводке командования Сухопутных войск Украины в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле Старобельска украинские военные разбили колонну вражеской техники

"Подразделения командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на Менском направлении на Черниговщине. Потери живой силы уточняются. Также подразделение уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники. Чернигов держит оборону и уничтожает врага! Верьте в ВСУ и поддерживайте!" - говорится в сообщении.

.

На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.

Вражеская техника была вынуждена отступить в направлении Седнева и из Городни в Семеновку, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ уничтожила еще одну колонну вражеской техники - оперативные данные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 149340
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 4 Просмотров: 122609
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 63753
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 57012
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 40441
Общество
Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли поддержала Украину
Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли поддержала Украину
7
 Просмотров: 405
Минобороны призывает распространять факты преступлений войск РФ против Украины
Минобороны призывает распространять факты преступлений войск РФ против Украины Просмотров: 396
Не помогайте врагу: СБУ призывает избегать "проверок" и не выкладывать видео
Не помогайте врагу: СБУ призывает избегать "проверок" и не выкладывать видео Просмотров: 1350
Отменили ряд поездов по всей Украине: перечень
Отменили ряд поездов по всей Украине: перечень Просмотров: 1035
Воздушная тревога в Киеве: ряд станций метро не будет работать
Воздушная тревога в Киеве: ряд станций метро не будет работать Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
8
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
4
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
4
Порошенко обратился к украинскому народу
4
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
3
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
Голосов: 58747
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть