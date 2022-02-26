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Спецтема: Напад Росії на Україну

ВСУ сбили крылатую ракету, летевшую из Беларуси на Киев

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ВСУ сбили крылатую ракету, летевшую из Беларуси на Киев
Вооруженные силы Украины сбили вражескую ракету. Фото: np.pl.ua

Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, которую выпустили на Киев с территории Республики Беларусь.

Ее выпустили на самолете ТУ-22. Об этом сообщает Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

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"Воздушные силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление Республики Беларусь и Российской Федерации", – отметил Залужный.

Российские муниципальные депутаты подписывают письмо с осуждением войны против Украины. Документ "Против войны" с 10:00 24 февраля подписали уже 252 депутата.

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