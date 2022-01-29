ВСУ провели возле Крыма артиллерийские учения

Вооруженные силы Украины провели в Херсонской области тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц Мста-Б.

По легенде учений, во время разведки местности беспилотник нашел продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Расстояние – около 20 км, сообщает пресс-служба ВСУ.

На уничтожение противника направили расчеты гаубиц Мста-Б.

"Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы усовершенствовали и навыки по расчету координат целей", – рассказал командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевой задачи управляли командиры взводов.

Наев отметил, что разведка постоянно и внимательно следит за обстановкой, а в подразделениях, подчиненных Командованию объединенных сил ВСУ и входящих в состав группировки войск Юг, улучшается обучение личного состава.

28 января украинские военные впервые совершили учебные стрельбы из переданных Великобританией противотанковых ракетных комплексов NLAW. Gazeta.ua подготовила видео и фотогалерею из стрельб, которые прошли во Львовской области на базе 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Стреляли ПТРК на дистанциях от 300 до 600 метров. В качестве мишеней были боевая машина пехоты, САУ и бронетранспортер МТ-ЛБ. Огонь вели из дома через окно, окопа и из боевой машины. Все цели были поражены.