Вступили в силу новые наказания для водителей

 
Ексклюзивы
1/5
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 153
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1215
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3519
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 693
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3690
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 171
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2709
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1197
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Фото
Все фото
6
5
8
6
4
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Вещи СССР, которые точно есть у вас дома
Вещи СССР, которые точно есть у вас дома
День святого Патрика: 5 неожиданных фактов о празднике
День святого Патрика: 5 неожиданных фактов о празднике
&quot;Навсегда останется в рядах &quot;Небесного войска&quot; - село простилось с 30-летним воином
"Навсегда останется в рядах "Небесного войска" - село простилось с 30-летним воином
Видео
Все видео
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 369
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 891
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2808
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 225
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
среда, 17 марта 2021 10:12

Вступили в силу новые наказания для водителей

  Комментировать

В среду, 17 марта, вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. С сегодняшнего дня нарушителям придется платить больше.

Как изменились наказания за нарушения, говорится в инфографике "Слово и дело".

В законе значительно увеличили штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, создание аварийной ситуации, превышение скорости.

Автор: slovoidilo.ua
  Новые штрафы за нарушение ПДД вступили в силу 17 марта
Новые штрафы за нарушение ПДД вступили в силу 17 марта

Так, за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями придется заплатить в 10 раз больше - до 510 грн. За грязные, неправильно установленные или неосвещенные номера - 850 грн, а при повторном нарушении - 1700.

За управление автомобилем без прав придется заплатить 3400 грн. За покидание места аварии к аналогичному штрафу добавится еще и лишение права на управление автомобилем.

Вождение в нетрезвом состоянии будет караться 17 тыс. грн штрафа и лишением права управлять в течение 1 года. Повторное в течение года нарушение обойдется водителю в 34 тыс. грн. Следующее - в 51 тыс. грн с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией авто. Штраф могут заменить админарестом на 15 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алкогольный антирекорд: в полиции рассказали о пьяницах за рулем

Штраф за управление транспортным средством лицом, лишенным такого права, вырос до 20,4 тыс. грн. За повторное такое нарушение в течение года наказание составит 40,8 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством на срок от 5 до 7 лет и с возможным оплатным изъятием транспортного средства.

"Мы надеемся, что этот закон снизит количество погибших на дорогах в Украине. Напомню, что в прошлом году на дорогах Украины погибли 3554 человека. Мы ожидаем в этом году снижение на 10-15 процентов количества погибших из-за того, что меньше людей будут ездить навеселе, превышать скорость", - сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" 16 февраля.

12 марта документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вступили в силу новые наказания для водителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

В селе убили 400 человек

Испытали первый танк Т-34

Мир увидели первые цветные фломастеры

Должность президента Крыма отменили

Из тюрьмы выпустили влиятельного мафиози

Далай-лама сбегает в Индию

Самое читаемое
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером 1 Просмотров: 12906
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом 1 Просмотров: 12141
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой Просмотров: 10891
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили Просмотров: 10531
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого Просмотров: 8955
Общество
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
6
 Просмотров: 117
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
5
 Просмотров: 72
Минздрав изменил интервал между прививками от Covid-19
Минздрав изменил интервал между прививками от Covid-19 Просмотров: 63
Вещи СССР, которые точно есть у вас дома
Вещи СССР, которые точно есть у вас дома
8
 Просмотров: 567
Первый человек в Украине уже получил обе дозы Covid-вакцины
Первый человек в Украине уже получил обе дозы Covid-вакцины Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
1
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
1
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером
1
Без права выбора: почему не стоит ждать вакцину Pfizer
Голосов: 55584
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть