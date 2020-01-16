Вступил в силу закон о кнопкодавстве депутатов

Вступил в силу закон о кнопкодавства нардепов. Фото: prm.ua

Сегодня, 16 января, вступил в силу закон №404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование.

Согласно документу, вводится уголовная ответственность за умышленное голосованиея народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата.

Также внесли изменения в Регламент Верховной Рады, прописав процедуру выявления и фиксации нарушения.

Во время заседаний в зале Верховной Рады проводят видеофиксацию голосования. Если народный депутат поймает коллегу на "кнопкодавстве", то может выдвинуть требование о немедленной остановке рассмотрения повестки дня.

Председательствующий на пленарном заседании должен установить присутствие соответствующих депутатов в зале заседаний Верховной Рады. В случае их отсутствия, сообщает о выявленном факте нарушения требований относительно личного голосования.

По его поручению Счетная комиссия изымает карточку "кнопкодавителя", передает ее председателю и проводит повторное голосование по вопросу, который ставился на голосование последним.

После этого Аппарат Верховной Рады безотлагательно готовит сообщение о выявленном нарушении личного голосования. Его вместе с протоколом, стенограммой соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью предоставляют Председателю Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начнут наказывать чиновников, отказывающихся общаться на украинском

Если факт "кнопкодавства" на пленарном заседании обнаружит аккредитованный при Верховной Раде журналист, он имеет право подать заявление в Аппарат Верховной Рады об этом, добавив соответствующие фото- или видеоматериалы.

Штраф за неперсональное голосованиt составляет от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 85 тыс. грн.

В Украине 16 января вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы.