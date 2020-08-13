"Встреть сепара" - облили зеленкой и отдали СБУ крымского приспособленца

В Украине облили зеленкоюю крымского партийника "Единой России"

Активисты Национального корпуса облили зеленкой члена "Единой России" Василия Лукьянова, который приехал из оккупированного РФ Крыма в Конотопа. Обнародовали видео ав интернете.

"В то время как видим, что противник убивает наших собратьев на фронте, из инсайдерских источников нам стало известно о пребывания в Конотопе посыпаки российских оккупантов, которые почему-то были уверены, что решение их личных дел обойдется для них незамеченным и безнаказанным. Но ветераны Конотопщини устроили подонкам неожиданную "теплую" встречу на украинской земле", - подписавшего видео.

Поймали его у здания миграционной службы. Туда он пришел по украинский загранпаспорт.

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Лукьянов вступил после оккупации полуострова в партию "Единая Россия". В общении с активистами сказал, что его вынудили к этому.

После того, как коллаборанта облили зеленкой, передали в руки Службы безопасности Украины.

23 июля Печерский районный суд города Киева избрал ветерану Андрею Погребискому меру пресечения по делу об обливании зеленкой нардепа с ОПЗЖ Олега Волошина.