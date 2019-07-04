Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость

Александр Кочетков: если люди почувствуют реальную угрозу, они смогут донести до власти, что она ошибается. Общество не допустит капитуляции. Фото: BBC

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк не исключает возможности личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина. В свою очередь в Кремле сказали, что диалог возможен, если Зеленский установит прямые контакты с боевиками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И начнет выполнять Минские договоренности.

Мы должны помнить, что задача Путина - не мирное урегулирование ситуации на Донбассе, а уничтожение Украины как самостоятельного государства. Война на Востоке в этом случае просто средство достижения целей для Кремля. Поэтому любой наш шаг должен отстаивать независимость и суверенитет.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков.

- Путин готов к конструктивному диалогу с Киевом, если Зеленский начнет прямые переговоры с руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Это совершенно недопустимо с точки зрения международной дипломатии и внутреннего украинского политического интереса, - объясняет он. - прямые переговоры первого лица с сепаратистами будут означать, что мы признаем все их действия законными. Референдумы, рэкет, перераспределение имущества, пытки украинских военных будут признаны нормальным явлением. С точки зрения мировой практики президент не может вести переговоры с террористами. Его представитель или поверенный - да, но не первое лицо государства.

Россияне настаивают раз не диалоге в формате "сепаратисты - Зеленский". Это позволит им легитимизировать конфликт на Донбассе, втиснуть в Украину самообразованые республики с правом вето на внешнюю и внутреннюю политику Киева.

Украина сейчас не может себе позволить прямые переговоры с Владимиром Путиным. Это станет возможным только после того, как сформируется сильный и четкий антироссийский дипломатический фронт. После возвращения россиян в ПАСЕ видим, что в нем есть трещина. Ведущие европейские страны и Америка должны подтвердить свою позицию поддержки Украины. Когда образуется такой сильный международный тыл за нашей спиной, можно будет думать о переговорах с Путиным.

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Наша новая власть может пойти на условия России о признании сепаратистов?

- Раньше Зеленский и представители его команды утверждать, что это недопустимо. Это - позитивный сигнал. Но если пойдут на такую ​​ужасную ошибку, можно будет говорить о сворачивании каденции Владимира Зеленского. И его конце как президента.

Зачем тогда команда нового президента говорит о переговорах с российским лидером? У них есть что ему предложить, не жертвуя при этом украинской государственностью?

- Каждая сторона конфликта имеет определенные пределы отступления. Уступки, на которые может пойти без потери лица или прямой капитуляции. Компромисс может быть за счет обеих сторон. Если на уступки пойдем только мы, это будет означать поражение. Россияне в этом не заинтересованы вообще.

Если согласимся на переговоры, первая встреча Путина и Зеленского будет их знакомством. До этого они не пересекались на политической арене. Не знают, что ожидать друг от друга. Поэтому если допустить реальность встречи, вряд после нее будут какие-то серьезные решения. Будут говорить о прекращении огня, деэскалации. Но дальше простых заявлений после первой встречи не пойдет.

На какие безопасные для суверенитета уступки может пойти украинская сторона чтобы прекратить войну?

- Можем действовать учитывая культурно-ментальные признаки Донбасса. Например, не надо силой там насаждать украинский. Тот закон о языке, который приняли, является оптимальным в данном случае - не заставляет никого говорить на украинском в быту. С другой стороны, ни в коем случае нельзя на официальном уровне признавать российский региональным языком. Он и так себя нормально чувствует на Донбассе. Также при любых условиях не можем допустить реализацию идеи о федерализации этого региона. Предоставим Донбассу особый статус и это станет прецедентом. Есть риск, что подобные процессы начнутся на Буковине или Закарпатье.

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Также Путин говорит, что мы должны выполнять Минские договоренности. Что он имеет в виду?

- Призыв соблюдать Минских условий каждая из сторон трактует по-своему. Они написаны таким образом, что мы не можем полностью их выполнить, не признав при этом капитуляции Украины. Там есть пункты об особом статусе Донбасса. Образование их собственной полиции и прокуратуры, проведения местных выборов до того, как территория будет полностью деокупирована. Мы не можем позволить себе это. Ведь выборы под влиянием и при участии боевиков приведут к власти врагов Украины. И это все должно быть еще и за украинские деньги. Выглядит так, будто Украина просто платить репарации ДНР и ЛНР.

Общество готово к уступкам России для достижения "быстрого мира"?

- Готово и результаты президентских выборов это показали. 73 процента избирателей проголосовали за того, кто говорил, что надо просто прекратить стрелять. Люди готовы на уступки для прекращения военный действий. Но и избиратели Зеленского, и избиратели Порошенко не готовы жертвовать независимостью чтобы получить мир. Наше общество может очень жестко наехать на власть. Есть несколько таких примеров. Они происходили именно тогда, когда что-то угрожало украинской независимости. И если люди почувствуют реальную угрозу, они смогут донести до власти, что она ошибается. Общество не допустит капитуляции. Но с другой стороны ценой этого может стать хаос в государстве.

В Кремле считают, что "нет ничего невозможного" в вопросе встречи президента РФ Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако сначала там стремятся иметь "понимание подходов к решению проблем". Об этом рассказал представитель Путина Дмитрий Песков.