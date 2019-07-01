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понедельник, 01 июля 2019 15:32

Возможна ли встреча Зеленского с Путиным: ответ обеих сторон

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Возможна ли встреча Зеленского с Путиным: ответ обеих сторон
Вероятность встречи Зеленского с Путиным считают реальной обе стороны. ФОТО: obozrevatel.com

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным может состояться. России сегодня это выгодно.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью изданию lb.ua.

"Переговоры происходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются, исходя из интересов и возможностей в этот момент. Сейчас они могут быть выгодны России, поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций", — объяснил Данилюк.

По словам секретаря СНБО, от предполагаемой встречи в обоих президентов есть свои ожидания.

"Никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", — отметил Данилюк.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже не отрицает вероятность встречи Зеленского с Путиным, пишет РИА Новости.

"В международных отношениях нет ничего невозможного. Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому ненужна. Нужна встреча ради результата", — подчеркнул дипломат.

По словам Пескова, пока у Кремля слишком много вопросов к украинской стороне. В частности, нет четкого представления о подходе Украины к реализации Минских договоренностей и выхода на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик.

"Путин не отвергает никаких контактов априори. Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию. Точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

В Кремле рассказали об обмене заложниками. Заявили, что в этом вопросе между Украиной и Россией нужно терпение.

ria.ru
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