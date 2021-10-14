Вспышка штамма Дельта в Украине напоминает начало пандемии в Италии - МОЗ

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что нынешний рост заболевания коронавирусом в стране можно сравнить с тем, что происходило в Италии в начале пандемии.
Причина вспышки - штамм Дельта, заявил Ляшко в эфире ТСН.
Он призвал граждан вакцинироваться.
"Сегодня Дельта показывает такой стремительный рост, который был в начале пандемии в Италии", – сказал Ляшко.
Наибольшая сложность состоит в том, что множество госпитализированных – кислородозависимые пациенты в тяжелом состоянии. А поэтому ситуация – хуже, чем весной.
Министр добавил, что система здравоохранения пока справляется. Еще есть возможности принимать пациентов в каждом регионе, однако они не резиновые.
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В ВОЗ подсчитали, что смертность от Covid-19 в мире снижается и находится сейчас на самом низком уровне за почти год. Это характерно для всех регионов, кроме Европы.
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