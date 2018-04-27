Вспомнить все - как Украина получила морской порт во Вьетнаме

25 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян, заявил, что порт "Лотос" во Вьетнаме принес в государственную казну Украины первые $340 тыс. дивидендов.

Поступления должны возрости посля того, как в порту проведут аудит работы за 2012-2017 года, добавил он.

Долю в уставе морского порта в дальневосточной Азии, Украина получила в 1991 году. Находится в 43 морских милях от впадения реки Сайгон в Южно-Китайское море. Порт находится в крупнейшем городе Вьетнама - Хошимине.

Автор: http://xemtin.xyz Украина стала первой страной, которая инвестировала деньги во Вьетнам. Так возник порт Лотос в устье реки Сайгон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будем развивать грузовые перевозки по морю

Площадь порта Лотос составляет 150 тыс. метров, из них 140 тыс. - это открытые площади, а 8 тыс. - закрытые склады. Порт имеет два основных причалы общей длиной 300 м, а также причал для барж длиной 120 м. Глубина у основных причалов равна 9,5 м, у причала для барж - 6,5 м.

Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство" во времена СССР имела флот из 400 судов. В 90-ты годы большинство из них достались оффшорным компаниям или были проданы на аукционах за долги. На сегодня, в ЧМП является кредиторская задолженность около 157 млн ​​грн (5 800000 долл.). Компания LOTUS JV, управляющая портом Лотос, была создана в 1991 году как совместное предприятие между Вьетнамской транспортной компанией, Вьетнамским судоходно-дорожним агентством и Черноморским морским пароходством. Сейчас владельцами СП является VIETRANS и "Бласко - ЧМП". Их доли составляют 62% и 38% соответственно. Украина вложила в 1991 году в порт $3,3 млн.

Автор: Google Порт Лотос на карте Google

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американская компания инвестирует в порт "Южный" $100 млн

Основные причалы оснащены 2 козловыми кранами грузоподъемностью 40 т и 3 причальными кранами грузоподъемностью 40 т. Также в порту имеется 9 погрузчиков и 22 обычных погрузчика. Кроме контейнеров, порт переваливает генеральные грузы и автомобили.

Также порт принимает круизные лайнеры. Совсем недавно в порт Лотос заходило японское судно Asuka II на 960 пассажиров и осадкой 7,8 метра.

Автор: http://xemtin.xyz Круизный лайнер в порту Лотос

Власть

По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, порт с 2011 года не перевел дивиденды Украине. Причиной был представитель Черноморского морского пароходства, который зарабатывал самостоятельно.

"У нас была долгая переписка с Вьетнамом, их сторона не могла решить, когда они примут нашу делегацию. А проблема была простая - представитель ЧМП, который там находится, длительное время занимался не тем, чем нужно - зарабатывал не для страны, а для собственного кармана. Задачей поездки было сообщить вьетнамской стороне о том, что мы будем менять представителя ЧМП во Вьетнаме. Также сообщить текущему представителю, что его полномочия прекращены и вручить ему повестку в НАБУ", - говорит Лавренюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководитель Одесского порта стал долларовым миллионером - СМИ

Последний раз дивиденды выплачивались в 2011 году, и сумма за год составила $108 тыс.

"Мы достигли договоренности о проведении полного аудита с 2011 года. Этот процесс должен быть закончен как можно раньше и украинское посольство во Вьетнаме будет всячески этому способствовать. В ближайшее время новый представитель ЧМП поедет туда и будет присутствовать там во время проведения аудита. После этого будет понятно, сколько дивидендов реально не получила Украина с 2012 года", - добавил замминистра.

В Украине есть 13 морских торговых портов. Еще 5 есть на закрытой территории аннексированного Криму. Наибольшой морской порт Украины на Черном море - Одесский морской торговый порт. Также это и самый большой грузовой порт Украины и контейнерный порт. На него приходится более 20% всего грузооборота от всех морских портов. Крупнейшим портом Украины на Азовском море есть порт в городе Мариуполь, который является крупнейшим портом в восточной Украине. Также в Украине насчитывается 13 речных портов.