Вспомнить все - как Украина получила морской порт во Вьетнаме

 
Ексклюзивы
1/5
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 162
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3087
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1044
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 504
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Просмотров: 2187
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 180
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Просмотров: 900
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Просмотров: 7425
Рожают в Нью-Йорке, отдыхают на Мальдивах. Нынешняя власть не верит в Украину
Рожают в Нью-Йорке, отдыхают на Мальдивах. Нынешняя власть не верит в Украину
4 Просмотров: 2718
Судей Майдана не спасаем - председатель квалификационной комиссии
Судей Майдана не спасаем - председатель квалификационной комиссии
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
5
3
13
10
5
В Армении началась новая волна протестов
В Армении началась новая волна протестов
На столичный информационных стендах показывали порно
На столичный информационных стендах показывали порно
Матросы на Майдане Независимости подняли флаг военно-морского флота
Матросы на Майдане Независимости подняли флаг военно-морского флота
Карпатские пастухи превращают традиционное сыроварения в прибыльный бизнес
Карпатские пастухи превращают традиционное сыроварения в прибыльный бизнес
В Одесской области элитные коттеджи сползают в пропасть
В Одесской области элитные коттеджи сползают в пропасть
Видео
Все видео
Показали испытания усовершенствованного боевого модуля "Дуплет"
Показали испытания усовершенствованного боевого модуля "Дуплет"
Главу пророссийской организации облили кефиром
Главу пророссийской организации облили кефиром
10 культовых джазовых композиций
10 культовых джазовых композиций
Определился победитель "Голоса страны-8"
Определился победитель "Голоса страны-8"
"Четверть населения в состоянии стресса" - как война изменила украинцев
"Четверть населения в состоянии стресса" - как война изменила украинцев
Интервью
1/5
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3087
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5562
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8595
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Просмотров: 675
Космическая отрасль у нас отстала и никогда не поднимется - ученый
Космическая отрасль у нас отстала и никогда не поднимется - ученый
3 Просмотров: 4176
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 апреля 2018
3 Просмотров: 4203
Усе по-чесному
У автобусі "Львів – Вроцлав" зайняті всі місця. Більшість пасажирів – чоловіки, які їдуть на заробітки. Біля мене сідає Денис із ...
вторник, 01 мая 2018 18:47

Вспомнить все - как Украина получила морской порт во Вьетнаме

  Комментировать

25 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян, заявил, что порт "Лотос" во Вьетнаме принес в государственную казну Украины первые $340 тыс. дивидендов.

Поступления должны возрости посля того, как в порту проведут аудит работы за 2012-2017 года, добавил он.

Долю в уставе морского порта в дальневосточной Азии, Украина получила в 1991 году. Находится в 43 морских милях от впадения реки Сайгон в Южно-Китайское море. Порт находится в крупнейшем городе Вьетнама - Хошимине.

Автор: http://xemtin.xyz
  Украина стала первой страной, которая инвестировала деньги во Вьетнам. Так возник порт Лотос в устье реки Сайгон
Украина стала первой страной, которая инвестировала деньги во Вьетнам. Так возник порт Лотос в устье реки Сайгон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будем развивать грузовые перевозки по морю

Площадь порта Лотос составляет 150 тыс. метров, из них 140 тыс. - это открытые площади, а 8 тыс. - закрытые склады. Порт имеет два основных причалы общей длиной 300 м, а также причал для барж длиной 120 м. Глубина у основных причалов равна 9,5 м, у причала для барж - 6,5 м.

Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство" во времена СССР имела флот из 400 судов. В 90-ты годы большинство из них достались оффшорным компаниям или были проданы на аукционах за долги. На сегодня, в ЧМП является кредиторская задолженность около 157 млн ​​грн (5 800000 долл.).

Компания LOTUS JV, управляющая портом Лотос, была создана в 1991 году как совместное предприятие между Вьетнамской транспортной компанией, Вьетнамским судоходно-дорожним агентством и Черноморским морским пароходством. Сейчас владельцами СП является VIETRANS и "Бласко - ЧМП". Их доли составляют 62% и 38% соответственно. Украина вложила в 1991 году в порт $3,3 млн.

Автор: Google
  Порт Лотос на карте Google
Порт Лотос на карте Google

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американская компания инвестирует в порт "Южный" $100 млн

Основные причалы оснащены 2 козловыми кранами грузоподъемностью 40 т и 3 причальными кранами грузоподъемностью 40 т. Также в порту имеется 9 погрузчиков и 22 обычных погрузчика. Кроме контейнеров, порт переваливает генеральные грузы и автомобили.

Также порт принимает круизные лайнеры. Совсем недавно в порт Лотос заходило японское судно Asuka II на 960 пассажиров и осадкой 7,8 метра.

Автор: http://xemtin.xyz
  Круизный лайнер в порту Лотос
Круизный лайнер в порту Лотос

Власть

По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, порт с 2011 года не перевел дивиденды Украине. Причиной был представитель Черноморского морского пароходства, который зарабатывал самостоятельно.

"У нас была долгая переписка с Вьетнамом, их сторона не могла решить, когда они примут нашу делегацию. А проблема была простая - представитель ЧМП, который там находится, длительное время занимался не тем, чем нужно - зарабатывал не для страны, а для собственного кармана. Задачей поездки было сообщить вьетнамской стороне о том, что мы будем менять представителя ЧМП во Вьетнаме. Также сообщить текущему представителю, что его полномочия прекращены и вручить ему повестку в НАБУ", - говорит Лавренюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководитель Одесского порта стал долларовым миллионером - СМИ

Последний раз дивиденды выплачивались в 2011 году, и сумма за год составила $108 тыс.

"Мы достигли договоренности о проведении полного аудита с 2011 года. Этот процесс должен быть закончен как можно раньше и украинское посольство во Вьетнаме будет всячески этому способствовать. В ближайшее время новый представитель ЧМП поедет туда и будет присутствовать там во время проведения аудита. После этого будет понятно, сколько дивидендов реально не получила Украина с 2012 года", - добавил замминистра.

В Украине есть 13 морских торговых портов. Еще 5 есть на закрытой территории аннексированного Криму. Наибольшой морской порт Украины на Черном море - Одесский морской торговый порт. Также это и самый большой грузовой порт Украины и контейнерный порт. На него приходится более 20% всего грузооборота от всех морских портов. Крупнейшим портом Украины на Азовском море есть порт в городе Мариуполь, который является крупнейшим портом в восточной Украине.

Также в Украине насчитывается 13 речных портов.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Зачем бизнесу прозрачные портовые сборы
Зачем бизнесу прозрачные портовые сборы Просмотров: 54
Украине помогут со стратегией развития морских портов
Украине помогут со стратегией развития морских портов Просмотров: 99
"НИБУЛОН" инвестирует в инфраструктуру Украины более 5,5 млрд грн
"НИБУЛОН" инвестирует в инфраструктуру Украины более 5,5 млрд грн Просмотров: 297
Сейчас вы читаете новость «Вспомнить все - как Украина получила морской порт во Вьетнаме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Усама бен Ладен прикрывался женой от военных, как живым щитом

Самое читаемое
Показали невероятную красоту мусульманских невест
Показали невероятную красоту мусульманских невест
16
 Просмотров: 31753
&quot;Шел 5-й год &quot;процветания&quot;- сеть поразили пляжи Крыма
"Шел 5-й год "процветания"- сеть поразили пляжи Крыма
6
 1 Просмотров: 22969
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
6
 Просмотров: 20349
Самые странные и ужасные фото, сделанные риэлторами - подборка
Самые странные и ужасные фото, сделанные риэлторами - подборка
18
 Просмотров: 19611
70-летняя София Ротару в вышиванке показала семейную фотосессию
70-летняя София Ротару в вышиванке показала семейную фотосессию
5
 Просмотров: 13051
Больше всего комментируют
12
Пророссийским силам не дали провести марш
8
"С первых дней планы России были разрушены" - Порошенко подытожил АТО
6
Крымский мост не откроют: показали "готовность" инфраструктуры
4
Россия закончила строительство первой ветки Турецкого потока
3
"Батькивщина" победила на выборах в общинах с результатом 35,4%
Голосов: 15727
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua