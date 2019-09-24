Всемирный банк дал прогноз по росту экономики в Украине

На сколько вырастет ВВП Украины в 2021 году. Фото с открытых источников.

В 2020-м ожидается экономический рост Украины на уровне 3,4%, а в 2021 - 3,8%. Такие прогнозы по росту ВВП Украины сделал Всемирный банк.

В этом году его сохранили на уровне 2,7% ВВП. Во Всемирном банке считают, что темпы экономического роста в Восточной Европе и Центральной Азии во многом зависеть от реализации структурных реформ и реструктуризации госпредприятий, передают "Факты".

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Указанные регионы сохраняют прогноз умеренного экономического роста в течение ближайших лет.

К слову, Украина получит кредит от ЕБРР и ЕИБ на развитие автодорожной отрасли.

Президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой Закон "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы". Законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Он вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита.