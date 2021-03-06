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суббота, 06 марта 2021 20:24

Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Київ

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Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Київ
Назвали дату и причину визита Вселенского патриарха. Фото: Facebook

Вселенский патриарх Варфоломей посетит столицу Украины.

Об этом сообщает представитель партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Патриарх прибудет в честь празднования 30-летия со дня Независимости страны, 24 августа.

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Известно, что последний раз патриарх был в Украине 13 лет назад. Это значимое событие для всех верующих страны.

5 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Томос утвердил канонический автокефальный статус ПЦУ. Она стала одной из 15 поместных православных церквей мира.

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Дата
06
марта

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