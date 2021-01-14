Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова

Направление движения страны задает активное меньшинство, а большинство - темп. Украина могла бы двигаться быстрее, но для этого нужно, чтобы правила движения не менялись ежегодно, - говорит в интервью журналу "Країна" Элла Либанова, доктор экономических наук, академик, директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи Национальной академии наук Украины.

- Моя реализация это - научная работа. То, что журналисты приходят к ученым- свидетельство того, что Институт реализовался. Он был создан указом гетмана Скоропадского 20 ноября 1918. Этим же указом создали Академию наук. Было семь институтов, хотя тогда они и назывались по-другому, - один из них был Институт демографии. В 1938 году, после пресловутой переписи 1937-го, разошлись в цифрах с центральной властью. Сталин обнародовал значительно более высокую цифру. Тогда всех сотрудников, причастных к переписи репрессировали. Большинство расстреляли, Институт закрыли. Восстановить его работу удалось только в 2002 году.

Направление движения страны задает активное меньшинство, а большинство - темп

Пророссийские политики сейчас имеют максимум сторонников, или могут увеличить свое влияние?

- Боюсь, что их электорат может расширяться. Чем больше провалов будет в экономической сфере, тем больше они будут набирать. Здесь речь о людях, кто не может найти работу, получает маленькую пенсию, не может спланировать свою жизнь в том числе потому, что каждый раз что-то меняется.

В чем корень зла?

- Наша самая большая беда в том, что каждая последующая власть перечеркивает работу предыдущей. Мол, до этого было не так, а сейчас будет так.

Во-вторых, у нас нет единого меньшинства, которое определяло бы направление. Оно очень атомизировано. Это - не ментальная проблема. Ментальность поляка и украинца не отличается. Но не знаю ни одного поляка, который бы не считал себя поляком. У нас, к сожалению, ситуация иная. Это - не желание договариваться. Истина не рождается в споре, в нем рождается конфликт. Вопрос в том, как критиковать. У каждого человека должен быть свои красные линии. У политиков их нет.

Нет единого меньшинства, которое определяло бы направление. Оно очень атомизировано



Какая национальная идея для Украины от Эллы Либановой?

- Живи так, чтобы не мешать другим. Достигай успеха, обеспечивай свои интересы. Но твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Для меня свобода превыше всего. Хочу иметь возможность всегда высказать свое мнение и не бояться санкций.

Фото: Сергей Старостенко

В контексте Донбасса где можем идти на компромисс, а в чем не можем уступить?

- В вопросе целостности Украины компромисс невозможен. Я бы допустила компромисс в плане языка, пытаясь постепенно распространять там общение на украинском, но не директивно. Подавляющее большинство местных работали на крупных предприятиях. Это - коллективистский дух. Попробуйте совместить их настроения и настроениями людей из западной Украины. Можно было бы пойти на компромисс в плане инвестиций в экономику Донбаса. Сам он с этим не справится. Но никогда не стоит покупать людей. Это не правильно. Их перекупят рано или поздно. С детства пыталась формировать чувство патриотизма у детей. Мэр Кличко недавно предложил, чтобы ежедневно в школах поднимали флаг, пели ежедневно гимн. В США так везде. Надо формировать у людей чувство достоинства: собственной и страны. Если говорить о децентрализации, то может быть, так будет формироваться региональное достоинство. Есть некое достоинство киевлянина, всегда было достоинство одессита. Если это касается каких-то "жемчужин", например Львова, это - одно. Но история "мое село лучше твоего, поэтому я выше тебя" это - плохо.

В вопросе целостности Украины компромисс невозможен

Что общего у украинцев?

- Украина. Есть люди, которые никогда не захотят отсюда уехать. Не потому, что где-то хуже или лучше - не мое. Многие знакомые работают и живут за границей. Значительная их часть очень довольны своим уровнем жизни. Но они все равно не интегрированы в общество там. Мне также было интересное предложение пойти в международную структуру на очень высокую должность. Я отказалась. Это произошло как раз в день серебряной годовщины моей свадьбы. После этого я время от времени задавала себе вопрос: не ошиблась ли? Особенно, когда были сложные экономические обстоятельства. Сейчас считаю, что решила правильно. Мой сын даже думать не хочет о том, чтобы уехать куда-то отсюда навсегда.

Недавно выбрали нового президента Национальной академии наук. Как оцениваете НАН, говорят, она застыла во времени?

- Академия по определению должна быть консервативной организацией. Это не ведомственный институт, выполняющий заказ с сегодня на завтра. Был президиум, где обсуждали новые принципы финансирования институтов. Речь не идет о том получения дополнительных денег, а о том, как распределить имеющиеся. На отделение экономики, например, которое я возглавляю, выделяют определенную сумму. Как ее справедливо, прозрачно распределить? Что брать за основу? Хотим отойти от принципа, который действовал ранее. Преимущественно это было базовое финансирование, которое зависело от достигнутого. Полностью уйти от этого не удастся. Но хотим применить ряд показателей. Никто не требует, чтобы все отделения одинаково работали. Отделение физики может распределять деньги по одному принципу, а экономики - по другому. Президиум согласился на это. Считаю, что это - заслуга нового президента Национальной академии наук Анатолия Загородного.

Вы оптимист относительно судьбы Украины?

- Да, я - оптимист. Пессимист считает, что хуже быть уже не может. Оптимист, что - может. На сайте нашего Института "повесила" фразу писателя Пауло Коэльо "Все всегда заканчивается хорошо. Если что-то заканчивается плохо, значит это - еще не конец". Это - девиз. Иначе просто невозможно жить в стране.

Полною версию интервью с Эллой Либановой читайте в журнале "Країна" за 24 декабря 2020 года.