"Всех на всех, но список нужно уточнить" - Зеленский об обмене

Украинские моряки в суде. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нравится идея обменяться всеми пленными на территории РФ и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Однако, нужно уточнить списки людей. Первые в списке на обмен должны быть моряки.

"Президент Российской Федерации сказал мне, что "я вижу решение вопроса пленных моряков всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я с радостью. Но список именно всех тех ребят, что находятся на временно оккупированных территориях не совпадает со списком людей, которые контролируют наши оккупированные территории. Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем тех, кто в России, в Крыму, и начнем с моряков", - говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что возвращение моряков – это важный шаг к установлению диалога и к прекращению войны.

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25 ноября 2018-го пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили 3 украинские военные корабли, осуществлявшие плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполя, и 24 моряков. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на 2 месяца всех пленных моряков, после чего их перевезли в Москву.