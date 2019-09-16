Все воюют со всеми – Сенцов об изменениях в Украине

Олег Сенцов верит в хорошие изменения в Украине. ФОТО: facebook.com/oleg.sentsov

Украинский режиссер Олег Сенцов поделился впечатлениями об изменениях в стране и людях за 5 лет, которые он провел в плену РФ.

"Мне, как человеку, который прибыл на машине времени из 2014-го, было интересно посмотреть, какие изменения произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться", - написал он в Facebook.

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Олег Сенцов сделал два вывода:

1. Изменений за 5 лет не так уж и много, как я ожидал.

2. Все воюют со всеми.

"Это все очень огорчает. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?" - добавил Сенцов.

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать канал "112 Украина", "Интер" и Newsone за то, что ведут информационную войну на стороне России.