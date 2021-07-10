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суббота, 10 июля 2021 15:07

"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице

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&quot;Все вонючее и обоссаное&quot; - пациентка сняла жуткое видео в больнице
В палатах больницы Кривого Рога полная антисанитария. Фото: скриншот с видео

Пациенты отделения хирургии второй городской больницы Кривого Рога ошеломили сеть условиями проживания в палатах. Врачи никак не реагируют на их просьбы улучшить ситуацию.

Видео в Facebook обнародовала Оксана Татаринцева.

Кадры сняла в послеоперационной палате больницы, которую в народе называют "тысячка". Больше всего пациенты жаловались на матрасы, на которых им приходилось спать. Они были все в желтых пятнах, дырах, а местами даже начали гнить.

"Матрасы - в пятнах, с дырками, местами - гниют. Рукомойник без зеркала, унитаз - без крышки. Все вонючее, грязное, обоссанное. На таких матрасах спят люди после операций", - прокомментировала авторка видео.

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Она надеется, что на ситуацию как-то отреагирует президент Владимир Зеленский. Ведь Кривой Рог - родной город главы государства.

"Пытались выразить свое возмущение врачам. Нам нахамили, нагрубили. Сказали, если не нравится, чтобы из дома приносили", - прокомментировал один из пациентов.

Сеть возмутилась от увиденного.

"Все для людей", "надо тех, которые управляют здравоохранением в Кривом Роге, положить на эти вонючие матрасы. Пусть почувствуют", "у них еще и тараканы водятся", "это сплошной ужас".

Министерство здравоохранения организовало расследование из-за возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Информацию ведомству предоставили представители СМИ, которые сообщили о возможной продаже вакцины в одной из частных больниц Киева.

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Дата
10
июля

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