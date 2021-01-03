Все велосипеды внесут в единую электронную базу, чтобы бороться с кражами

Во Франции будут регистрировать новые велосипеды, чтобы бороться с кражами. Фото: pixabay.com

С 1 января 2021 года во Франции будут регистрировать все новые велосипеды и вносить их в единую электронную базу. С 1 июля 2021-го также будут регистрировать не новые велосипеды.

Таким образом планируют бороться с кражами, пишет The Village ссылаясь на BFMTV.

Продавцы будут размещать наклейку с QR-кодом на раме нового велосипеда. Там будет 10 цифр. При покупке велосипеда, кроме цифр, в базу сразу будут добавлять имя владельца. Услуга платная, от €15 до €30.

В случае продажи велосипеда, владелец должен рассказать об этом в магазине, где приобрел транспорт. Продавцы внесут данные о новом владельце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали велосипедистов. Их количество побило 7-летний рекорд

Если велосипед украли или повредили, у владельца будет 2 недели, чтобы сообщить об этом. Поскольку такие данные тоже будут вносить в базу.

Доступ к базе будет в правоохранителей, муниципальных служб и операторов велопарковок.

Нововведение не касается детских велосипедов, в которых диаметр колес до 40,64 см.

В школах немецкой столицы Берлина будут преподавать отдельным уроком езду на велосипеде.