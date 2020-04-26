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воскресенье, 26 апреля 2020 21:28

Все очаги пожара в Чернобыльской зоне ликвидированы - Аваков

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Все очаги пожара в Чернобыльской зоне ликвидированы - Аваков
Аваков рассказал о пожаре в Чернобыле. Фото: Главком

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все очаги пожаров в зоне отчуждения ликвидировано

Сейчас спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников, Аваков сообщил в twitter.

"Проинспектировал вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все очаги огня ликвидированы. Угроз нет. Продолжается работа спасателей по торфяникам, которые тлеют. Волна пожаров сбита", - написал Аваков.

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Напомним, в Харьковской области на территории Владимирского лесничества Гутянского лесного хозяйства возник пожар в лесном массиве. Отдельные очаги огня спасатели ликвидируют до сих пор.

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26
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