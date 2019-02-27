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среда, 27 февраля 2019 13:43

"Все началось с родинки" - молодая мать просит спасти ее от рака кожи

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Автор: Фото предоставлено Ольгой Кириченко
  Ольга Кириченко с мужем Александром
Ольга Кириченко с мужем Александром

У 31-летней Ольги Кириченко из села Пологи Васильковского района Киевской области рак кожи. Заболевания у женщины обнаружили 2014 года. На один месяц лечения нужно около $ 2,8 тыс.

"Все началось с родинки. Она у меня была на пояснице. Быстро увеличивалась, меняла форму и цвет. Но я никуда не обращалась. После кесарева сечения носила бандаж, которым случайно повредила родинку. Она долго не заживала, гноилась.

Обратилась к врачу через четыре месяца. Обнаружили меланому. Она уже достаточно глубоко пустила корни и проникла в лимфатическую систему. Химиотерапия при таком диагнозе противопоказана.

Я принимаю препарат Зелбораф, который подавляет раковые клетки. На него ежемесячно нужно 2,8 тысячи долларов.

Нахожусь в декретном отпуске. Моему сыночку Богдану всего 5 лет. Муж мой имеет инвалидность. Саша перенес операцию на сердце, ему поставили два имплантаты клапанов.

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Иногда у меня уже не хватает сил. Но я знаю, что меня любят и я нужна. Еще я поняла, насколько прекрасные, добрые и отзывчивые люди живут в нашей стране.От всего сердца благодарю всех за поддержку и помощь.

Мой марафон продолжается. Меня обязательно "отремонтируют". Но на это нужно много сил, терпения и финансов. Поэтому я обращаюсь ко всем неравнодушным людям. Пожалуйста, поддержите и помогите мне бороться дальше. Пусть Господь Бог подарит маленькое чудо для каждого из нас", - рассказала Gazeta.ua Ольга Кириченко.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7554 2797 2639 или Сбербанка: 5167 8020 0006 2650 (Кириченко Ольга Андреевна).

Контакты: 0 (50) 985 48 05 (Viber).

Автор: Любовь КАРНАРУК
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