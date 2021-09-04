Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны

В городе Ирпень, Киевская область, обнаружили раритетный немецкий автомобиль Opel P4.

Транспортное средство почти 70 лет стояло в деревянном сарае. Об этом сообщает ТСН.

В Украине авто завезли из Ленинградской области, куда попало из Германии в качестве трофея.

На Opel'i остались первые послевоенные номера, которые выдавались в 1946-1959 годах. Авто стояло в сарае с 1953 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионера оштрафовали на €250 тыс. за хранение танка

Opel выпустили в 1935 году. Машина на 100% комплектная. Она сохранила большую часть родных оригинальных деталей и агрегатов - двигатель, КПП, ходовой. Кузов тоже "живой". Автомобиль находится на ходу.

Автомобиль Opel P4 выпускался в 1934-1937 годах. Тираж этой модели составил 66 000 экземпляров.

В Киеве 75-летний пенсионер хранил и продавал оружие времен Второй мировой войны. Задержали мужчину в квартире по улице Тишебаева Шевченковского района. Пенсионер держал дома пистолет "Браунинг", револьверы 1911 и 1936, стволы к гладкоствольного ружья и другое.