Всё было на уровне инстинктов

Во время катания на лыжах в Буковеле Олесь Кусакин сломал 7 ребер. Фото: с архива Олеся Кусакина

Самый большой страх в жизни пережил 2007 в Буковеле.

Об этом в інтерв'ю Gazeta.ua рассказал харьковчанин Олесь Кусайкин.

"Когда спускался с горы на лыжах, наткнулся на какой-то бугорок и меня выбросило прямо на металлический столб. Прикрыл руками голову, зато ребра подставил. Все было на уровне инстинктов ", - вспомнил он.

Мужчина попытался ползти - больно. Как потом выяснилось, сломал 7 ребер. Что-то набирал на телефоне - не получилось. В тот день провел всех своих друзей и на горе остался один.

"Встать не смог. А уже конец дня, поблизости никого. Стало не по себе: неужели останусь здесь до утра? Когда гора закрывается, спасатели должны пройти по трассам и найти всех, кто лежит. Но это теоретически. К тому же был на боковой трассе, где людей всегда немного ", - добавил Олесь Кусайкин.

Его спас парень, который тоже спускался. Он и вызвал спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первую украинскую медаль Олимпиады выиграли на одолженных лыжах

Олесь Кусайкин родился в 1950 году в Харькове. Окончил радиофизический факультет ХНУ им. Каразина по специальности "радиофизика и электроника". С 1978 работает в Институте радиофизики и электроники НАН Украины. Доктор философии по физике. Изучает применение новейших нанотехнологических материалов. Полное интервью с Олесем Кусайкиным читайте в свежем выпуске журнала "Країна"