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суббота, 19 октября 2019 09:20

"Вряд ли кто-то останется дома" - погода продолжает радовать

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&quot;Вряд ли кто-то останется дома&quot; - погода продолжает радовать
В субботу и воскресенье температура в Украине прогреется до +24 градусов. ФОТО: с открытых источников

Сегодня и в воскресенье в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Температура прогреется до +24 градусов.

Ветра практически не будет. Ночью и утром возможен туман, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко:

"Социальные сети вечером в воскресенье и в понедельник, думаю, просто взорвутся множеством фотографий желтых листьев и красных кленов. Поскольку при такой синоптической ситуации вряд ли кто-то останется дома. В Киеве суббота-воскресенье, что четверг-пятница - никакой разницы. Без осадков, около +20 градусов ", - говорится в заметке.

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Начало следующей недели тоже будет теплым. Незначительное похолодание будет только 23 октября - дневная температура опустится до +15 ... +19 градусов

"В ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине не видно. Вообще. Атмосфера пока загуляла над западным побережьем, будет поливать Францию, Великобританию, скандинавские страны и Испанию. А у нас, похоже,` бабье лето` вознамерилось перейти плавно в "бабью зиму", - добавила синоптик.

15 октября в Киеве зафиксировали самый теплый день за последние 134 года. Температура прогрелась до +24,1. Это на 0,4 градуса выше, чем было зафиксировано в аналогичный день 1885-го, заявили в обсерватории им Бориса Срезневского.

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