ВРУ приняла в первом чтении законопроект о "инвестняни"

Инвесторы получат инвестиционных менеджеров. Фото: Reuters

Во вторник, 21 июля, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла президентский законопроект о "инвестиционные няни".

Его приняли в первом чтении 244 голосами. Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Данный законопроект будет поддерживать проекты украинских и иностранных инвесторов при следующих условиях: сумма инвестиций должна составлять минимум 30 млн евро; создание не менее 150 новых рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе; срок реализации проекта - 5 лет, срок действия специального инвестиционного договора с правительством - 15 лет.

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Как отмечается, инвесторы получат инвестиционного менеджера. Именно он будет сопровождать на протяжении всего проекта. Инвесторы также получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов.

В среду, 1 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.