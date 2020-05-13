ВРУ поддержала законопроект об усилении защиты телекоммуникационных сетей

Рада проголосовала за законопроект о защите телекоммуникационных сетей. Фото: Reuters

Во втором чтении ВРУ поддержала законопроект №2654 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей)".

За документ проголосовали 288 народных депутатов. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Повреждения или нарушения правил охраны телекоммуникационных сетей, если оно не вызвало прекращение предоставления телекомуслуг, санкционируется наложением штрафа на граждан в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 - 3400 гривен) и на должностных лиц - в размере от 300 до 400 таких минимумов (5100 - 6800 грн).

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Умышленное разрушение ФБО повреждения телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации, что оборвали трансляцию, наказывается штрафом от 1 до 3 тыс. Неоподатк. минимумов доходов граждан (17 -51 тыс. грн) либо лишением свободы на срок от одного до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Аналогичные действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Лишением свободы на срок от шести до восьми лет с конфискацией имущества, наказывается вышеуказанные действия причинили имущественный ущерб в крупных размерах или повлекшие тяжкие последствия.

Предложенное парламентским законопроектом наделения банковскими функциями "Укрпочты" вызвало негативную реакцию в международных партнеров Украины. Журналисты напоминают, что такой проект впервые был подготовлен 2017 - тогда в парламенте зарегистрировали документ №6601, но его "зарубили" эксперты Главного научно-экспертного управления Рады, проект был отозван.