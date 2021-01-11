Время накануне новолуния - что магического нам готовит 12 января

Бросайте бесперспективные проекты и с головой погружайтесь в то, что вам дорого и интересное. Фото: pixabay.com

12 января - сутки накануне новолуния. Ослабляются защитные силы организма. Избегайте толпы, если не хотите заболеть. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это критический день для больных, их самочувствие будет меняться каждый час, - говорит астрологиня. - Это неблагоприятное время для начала любых дел. Люди не будут придерживаться своих обещаний. Плохо будут работать средства связи. Необходимая информация будет поступать поздно. Сделайте необходимые покупки и завершите важные дела до десяти часов утра. Сходите в парикмахерскую до полудня. Это магическое время для тех, кто не готов больше терпеть. Бросайте бесперспективные проекты и с головой погружайтесь в то, что вам дорого и интересное. Хорошо спланируйте работу, которой хотите заниматься следующие полгода. Хорошо продуманные дела впоследствии дадут прекрасные плоды".

Овен

День рискованного бизнеса. Заключать финансовые сделки с новыми партнерами опасно. Не жалейте средств на поддержание своего здоровья.

Телец

Будет удерживаться средний уровень достатка. Удачно пройдет завершения начатых дел. Новые проекты будут убыточными.

Близнецы

Хорошо будут вестись дела только после захода солнца. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет прибыль.

Рак

Будет достаточно работы. И платить за нее будут хорошо. Используйте возможность улучшить свое материальное положение.

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Лев

Деньги будут поступать вовремя. Возникнет проблема с их разумным распределением. Сократите расходы. После уплаты срочных счетов останется мало налички.

Дева

Финансовых проблем не станет меньше. Удовлетворить все свои потребности вы не сможете. За некоторые услуги попробуйте рассчитываться бартером.

Весы

Значительных финансовых ограничений не будет. Однако не время покупать новую одежду и обувь. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Скорпион

Интуиция может вас подвести. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Чрезмерная скупость может обернуться материальные потери.

Стрелец

Ваш бюджет существенно не пополнится. Будет ощущаться дефицит средств. Не допускайте потери из-за невнимательности. Проверяйте расчетные чеки.

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Козерог

Ваша экономика будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Плановый подход к распределению средств позволит чувствовать себя увереннее.

Водолей

Прибыльными будут первые часы рабочего дня. Начинайте работу как можно раньше. Вкладывайте средства в обустройство приусадебных участков.

Рыбы

Просто утром возможные небольшие потери и неприятные неожиданности. Следите за кошельком. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Астрологиня назвала знаки, которым будет везти на этой неделе.