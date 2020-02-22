Время гулять: украинцам пообещали сухую и теплую субботу

В течение дня температура воздуха составит +3...+7 градусов. Фото: radiotrek.rv.ua

В субботу, 22 февраля существенных осадков не прогнозируют. Возможен туман.

"Вместе с тем в воскресенье в большинстве областей атмосферный фронт принесет дождь. Кое-где мокрый снег и порывистый, до штормовых порывов, ветер", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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Ночью температура воздуха будет колебаться на уровне +3...- 4 градуса. В течение дня составит +3...+7 градусов. На Юге и Западе местами +5...+9 градусов, на Востоке - +1...+4.

В Киеве прогнозируют сухую субботу. В воскресенье возможен дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в день - +5 градусов.

Метеорологи заявили, что в Киеве вторую неделю продолжается весна. Такие выводы сделали, подсчитав среднесуточную температуру в течение нескольких дней.