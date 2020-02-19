Метеорологи зафиксировали в Киеве начало весны

В Киеве посреди февраля началась весна. Фото: slovoidilo.ua

Метеорологи официально сообщили, что в Киеве вторую неделю продолжается весна. Такие выводы сделали, подсчитав среднесуточную температуру в течение нескольких дней.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 18 февраля в столице зафиксировали рекордный показатель среднесуточной температуры воздуха, а именно + 5,9°С.

Таким образом, среднесуточный температурный показатель на 0,9°C превысил предыдущий рекорд, установленный в 1950 году.

Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10-го числа начал метеорологическую весну в столице.

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В марте погода может неприятно удивить украинцев. В конце месяца может ударить мороз, после которого уже наступит настоящее тепло. В середине февраля украинцев ждет потепление, но оно продлится совсем недолго, считает народный синоптик Владимир Деркач.