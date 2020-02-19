Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте

В конце марта может ударить мороз, после которого уже наступит настоящее тепло. Фото - УНИАН

В марте погода может неприятно удивить украинцев. В конце месяца может ударить мороз, после которого уже наступит настоящее тепло.

В середине февраля на украинцев ждет потепление, но оно продлится совсем недолго, говорит народный синоптик Владимир Деркач.

"Первые несколько дней после потепления будут холодными, ожидается лишь несколько теплых дней в середине последней декады, а затем зима еще напомнит о себе", - говорит синоптик, передают "Факты".

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В начале марта украинский могут огорчить осадки. С середины первой декады марта и до ее конца ожидается сильный ветер.

"Температура в этот период будет колебаться: ночью - мороз, а днем ​​- преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде месяца ожидается меньше осадков. Сначала возможные температурные качели, а затем существенно потеплеет", - добавил Деркач.

В последнюю декаду марта немного похолодает, но осадков будет мало. Зима отступит.

С июня по август в Украине будет прохладно. Однако в конце сезона отметка термометра достигнет +30 градусов, рассказал народный синоптик Владимир Деркач. В начале августа высоких температур в Украине ожидать не стоит, а потеплеет ближе к середине месяца.