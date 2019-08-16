Время доставать осенние вещи: рассказали, какой будет погода на выходных

На выходных в Украине похолодает. ФОТО: УНИАН

17 августа, Украина будет одной из самых холодных стран Европы.

Дневная температура воздуха составит +17 ... + 24 градуса. В южной части и на востоке будет теплее, +23 ... + 28 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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В воскресенье, 18 августа, в Украине немного потеплеет: до +24 ... + 29. На севере +20 ... + 24 градуса.

Погода в Киеве в субботу будет холодной и ветреной: +18 ... + 20 градусов. В воскресенье потеплеет до +23 ... + 24 градусов.

На выходных осадков в столице не ожидается.

15 августа во западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди