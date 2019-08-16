Время доставать осенние вещи: рассказали, какой будет погода на выходных

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 117
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 639
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1665
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1737
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1161
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6462
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1629
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3186
Фото
Все фото
13
8
5
3
3
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
Бадоев и Коляденко стали режисерами шествия ко Дню Независимости
Бадоев и Коляденко стали режисерами шествия ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора
Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора
Видео
Все видео
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Интервью
1/5
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 639
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1665
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6462
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4293
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 18
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
пятница, 16 августа 2019 16:16

Время доставать осенние вещи: рассказали, какой будет погода на выходных

  Комментировать
Время доставать осенние вещи: рассказали, какой будет погода на выходных
На выходных в Украине похолодает. ФОТО: УНИАН

17 августа, Украина будет одной из самых холодных стран Европы.

Дневная температура воздуха составит +17 ... + 24 градуса. В южной части и на востоке будет теплее, +23 ... + 28 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Град побил дома, автомобили и животных

В воскресенье, 18 августа, в Украине немного потеплеет: до +24 ... + 29. На севере +20 ... + 24 градуса.

Погода в Киеве в субботу будет холодной и ветреной: +18 ... + 20 градусов. В воскресенье потеплеет до +23 ... + 24 градусов.

На выходных осадков в столице не ожидается.

15 августа во западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Время доставать осенние вещи: рассказали, какой будет погода на выходных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Его называли главным сказочником украинской литературы

Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 117784
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 26802
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 25644
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 22087
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15321
Общество
Политзаключенного Балуха перевезли в Москву
Политзаключенного Балуха перевезли в Москву Просмотров: 90
"Коломойского начнут подвигать" - рассказали, какой будет первый конфликт президента и олигарха
"Коломойского начнут подвигать" - рассказали, какой будет первый конфликт президента и олигарха
 Просмотров: 486
Появилась петиция с требованием уменьшить зарплату Коболеву в 70 раз
Появилась петиция с требованием уменьшить зарплату Коболеву в 70 раз Просмотров: 1566
Рассказали, когда Украина догонит Польшу по уровню экономического развития
Рассказали, когда Украина догонит Польшу по уровню экономического развития
 Просмотров: 513
Кто получит денежную помощь ко Дню Независимости Украины
Кто получит денежную помощь ко Дню Независимости Украины Просмотров: 2259
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Для них язык - это самое больное: почему Донбасс будет сложно вернуть, рассказал режиссер
1
Для ВСУ отремонтировали 10 танков Т-64БВ
Голосов: 43205
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua