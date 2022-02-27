Враг в Украине вызывает техногенные катастрофы: что делать людям

От взрыва газопровода в Харькове ночью светло, как днем.

За эту ночь российские оккупанты взорвали газопровод в Харькове, в Василькове от ударов крылатых ракет загорелась нефтебаза.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины рассказала, что делать людям в таких ситуациях.

1. Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии – завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.

2. Избегайте продолжительного пребывания на воздухе.

3. Используйте систему кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха.

4. Регулярно производите влажную уборку.

5. Чувствуете запах дыма? Немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.

6. Увеличьте потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (миральные напитки, кислородно-белковые коктейли. Не употребляйте газированные напитки).

7. Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.

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Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует дополнительно проконсультироваться с врачом.

"Лучше всего - немедленно уехать с места близкого к аварии, в случае невозможности - следуйте этим минимальным советам", - подчеркнули в ведомстве.

В Харькове после ракетного удара горит газопровод. Взрыв был большой мощности. Также оккупант ударил ракетами по Васильковской нефтебазе компании БРСМ. "Гореть будет долго. Экологический вред колоссальный!" – написал Антон Геращенко.