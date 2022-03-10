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четверг, 10 марта 2022 13:53

Спецтема: Война России против Украины

Враг сменил тактику и перешел к сирийскому варианту – Арестович

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Враг сменил тактику и перешел к сирийскому варианту – Арестович
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что враг сменил тактику из-за значительных поражений. Фото: скриншот с видеообращения

В Офисе президента Украины считают, что враг не сможет взять Мариуполь. Террор, который он совершает, это еще одна черная кровавая страница мировой истории российских преступлений.

Руководство страны знает о ситуации и занимается непосредственно 24/7. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"После вчерашнего удара российской авиации по роддому в Мариуполе, стало ясно, что враг окончательно сменил тактику. Будучи не в состоянии нанести поражение нашим Вооруженным силам и другим защитникам, перешел к так называемому сирийскому варианту: окружение и террор больших и малых городов для того, чтобы повлечь страдание и наибольшее психологическое влияние нашему гражданскому населению", - сказал он.

Больше всего страдают Мариуполь, Харьков, Охтырка и "немного" Николаев, добавил советник.

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"Мариуполь просто стирают с лица земли. Думаю, что они хотят сделать это, чтобы потом показывать его в пример и говорить: "Смотрите. Вы хотите так же, как в Мариуполе?". Но надо понимать, что это война. Противник пока срывает эвакуацию из Мариуполя, делая это осознанно. Тем не менее, там есть ВСУ и состав других сил, которые держат оборону города", - подчеркнул Арестович.

"Думаю, что враг не сможет взять Мариуполь. Террор, который он делает, это просто еще одна черная кровавая страница мировой истории российских военных преступлений. Руководство страны знает об этой ситуации и занимается непосредственно 24 на 7. Мы понимаем, что надо говорить о проблемах, но не надо обвинять власть в этом. Война – двусторонний процесс. Не все зависит от одной стороны", - добавил.

За прошедшие сутки Вооруженные силы нанесли не менее семи мощных ударов по противнику.

"Уничтожили двух командиров полка российской армии. Это произошло на направлениях Бровары, Изюм, Никополь и Кривой Рог. Туда враг, осуществляя свой предварительный план, выдвинул отдельный батальон тактичной группы, который уничтожили на марше. Наши войска под Харьковом взяли Дергачи. Таким образом пересекли коммуникации между северной группировкой российских войск под Харьковом и под Изюмом. Это серьезный тактический успех. Думаю, что ситуация в ближайшее время будет меняться в пользу Украины на поле боя", - сказал Арестович.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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