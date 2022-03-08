Враг распространяет фейк о "мощи" российской армии

Россияне запустили фейк о "мощности" своих войск. Фото: StratcomCentreUA

Россияне распространяют фейковую цитату госсекретаря США Энтони Блинкена о "мощи" войск РФ.

Тот якобы заявил, что российская армия значительно превосходит украинскую и способна победить ее в войне, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

"Кого они решили обмануть? Весь мир уже смеется над их "мощной" армией. Все, на что они способны - это коварно обстреливать мирное население", - говорится в сообщении.

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На самом деле Блинкин в интервью CNN сказал:

"Развязанная кремлевским лидером война против Украины обречена на поражение, и даже несмотря на получение контроля над некоторыми украинскими городами президенту РФ Владимиру Путину суждено проиграть из-за мужества и жесткого сопротивления украинцев".

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.