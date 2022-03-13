"Враг поставляет техники больше, чем мы производим" – ВСУ похвастались новыми трофеями

12 марта 10-я горно-штурмовая бригада захватила российский комплекс радиоэлектронной борьбы противника.

Добытую технику ВСУ используют против оккупантов, сообщают в Сухопутных войсках.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Вместе с тем украинским военным удалось захватить вражескую колонну снабжения в полном составе.

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"Хватит ли у нас снарядов? Хватит – враг поставляет техники больше, чем мы производим сами", – шутят в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

Автор: t.me/operativnoZSU ВСУ захвКолонная поставки оккупантов захвачена в полном составеатили комплекс РЭБ

В Луганской области деморализованные оккупанты сбежали от украинских пограничников и ВСУ. Враг покинул зенитную установку и ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами.

Пограничники вместе с другими составляющими сил обороны продолжают чистить украинскую землю от вражеской нечисти. Добытые боеприпасы обещают вернуть, но не очень приятным способом для врагов.